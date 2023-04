In den Kreisen, in denen sich mein Sohn bewegt, sieht das offenbar anders aus. Da ist es wirklich wichtig, die «richtigen» Klamotten zu tragen, – allem voran Turnschuhe –, und die richtigen Accessoires zu haben. Und sie geben dafür einen guten Teil ihres Lehrlingslohnes aus. Ein Phänomen, das mich zum einen verwundert – für mich war mit 16 H&M das Höchste meiner Marken-Gefühle –, zum anderen kann ichs aber auch nachvollziehen. Ich ging als Teenager eine Weile in Australien zur Schule, wo man Schuluniform trug. Umso wichtiger wurde, was man in seiner Freizeit anhatte. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die im Gymnasium jeden Tag durch ihre Klamotten ihre Individualität ausdrücken kann, trägt mein Sohn im Job-Alltag eben auch so eine Art Uniform aus schwarzer Hose, weissem Hemd und schwarzen Schuhen, und viele seiner Freunde ebenfalls. Ich kann gut nachvollziehen, dass man da ein gewisses Bedürfnis hat, in der Freizeit zu zeigen, was man sonst noch hat.