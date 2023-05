Was mich allerdings auch in die privilegierte Lage versetzt, dass ich jeden internen hormonellen Jammer-Wettbewerb für mich entscheide. Meine Tochter klagt über Pickel. Mein Sohn klagt über seine angeblich zu wenig muskulösen Beine. Ich habe Tage, an denen ich, Progesteron-Mangel und Wassereinlagerungen sei Dank, fast aus meiner Haut platze, und nur noch in sackartige Klamotten passe. Eins zu null für mich.