Die doofen Hormone

Jedenfalls habe ich mir immer vorgenommen, in Würde zu altern. Mich mit dem abzufinden, was eben ist. Solange das, was ist, ein paar Falten sind, ein graues Haar oder einige Fettpölsterchen, kann man so was natürlich laut in die Welt hinausposaunen. Zumal ich immer eher zu den Leuten gehörte, die jünger geschätzt wurden, als sie sind. (Böse Zungen behaupten zwar, das liege mehr an meinem Verhalten als am Aussehen, was ich an dieser Stelle unkommentiert lassen möchte.)