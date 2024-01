Jedenfalls haben Teenager durchaus Beziehungen – sie nennens einfach nicht so. Es heisst «Situationship» – also eine Beziehung, die im Moment gerade passt. Man macht dabei alles, was man als Paar so macht, und hat dabei durchaus auch einen Exklusivitätsanspruch, nennt einander aber nicht «mein Freund» oder «meine Freundin». Und das Ende einer «Situationship» ist genauso dramatisch wie das Ende einer definiert festen Beziehung. Auch wenn man wohl von Anfang an gewusst hat, dass es kein «bis dass der Tod uns scheidet» geben wird. Und das ist auch gut so – in dem Alter. Generation beziehungsunfähig? Oder einfach Generation realistisch? .