Als ihr kleiner Bruder zur Welt kam, hat ihn meine Tochter erst einmal gut zwei Wochen lang total ignoriert. Ich habe mit vielem gerechnet, auch mit Eifersucht, aber dass sie so tat, als würde er nicht existieren, fand ich schon etwas verwunderlich. Als ich ihn dann in den Kinderwagen legte, eskalierte die Situation: Kind 1, das seit geraumer Zeit nicht mehr in diesem Wagen sass, zog eine Riesenshow ab, wenn man das Baby im Aufsatz reinlegte, und weigerte sich, auch nur einen einzigen Schritt zu gehen, solange jemand anders in seinem «Wägeli» war. Und ich tat, was ich nicht für möglich gehalten hätte: Ich kaufte für Kind 2 einen neuen Kinderwagen.