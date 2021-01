Was die Bezeichnung «Biest» angeht, möchte ich jedoch einen wichtigen Punkt hervorheben. Es gibt einen Erziehungsgrundsatz, den sich Eltern merken sollten: Egal, was ein Kind macht, egal, wie schrecklich es sich verhält – das Kind IST nicht so, es VERHÄLT sich nur so. Und dafür gibt es Gründe, die wir Eltern zu verstehen versuchen sollten.