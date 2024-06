Gleichberechtigung: Wir sind weit gekommen. Aber nicht weit genug.

Wir sind schon weit gekommen, aber echte Gleichberechtigung ist noch nicht in unseren Köpfen angekommen, weder in denen von Männern, noch in denen der Frauen. Auch wenns mühsam ist, immer wieder das gleiche zu erzählen: Ich tus trotzdem. In der Hoffnung, dass meine Enkelkinder dereinst erstaunt fragen, was ein Femizid ist, und warum wir eigentlich so ein Gschiss um Frauen in Führungspositionen machten.