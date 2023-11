Kaum haarige Experimente für mich

Dieses Episödchen zeigt, welchen Stellenwert seine Haare im Leben meines Sohnes einnehmen. Und seine Schwester steht ihm diesbezüglich in nichts nach. Etwas, das für mich selbst ein bisschen befremdlich ist, da ich meine Frisur nie als Mittel, meine Persönlichkeit auszudrücken, empfand, so, wie es meine Tochter tut. Oder aber als Mittel einer Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe, wie das bei meinem Sohn der Fall ist. Das liegt zum einen sicher daran, dass man mit Locken und so dünnen Haaren, wie ich sie habe, nicht wahnsinnig weit kommt in Sachen Styling und Frisur. Zum anderen besuchte ich in meiner Jugend eine Zeitlang eine katholische Schule, und da gab es neben der Schuluniform auch sehr strikte Frisuren-Regeln. Mädchen hatten die Haare mindestens kinnlang und zusammengebunden zu tragen, Jungen kurz geschnitten, tönen oder färben war verboten. Ihr seht: In meinen Teenagertagen lagen kaum haarige Experimente drin für mich.