Er ging also eine Woche in ein Hotel schnuppern – und Bingo. Er mochte alles, den Job, das Hotel, die Leute. Aber nur weil es ihm in diesem einen Hotel gefiel, hiess das noch lange nicht, dass ers in einem anderen auch so toll finden würde. Und hier kam uns nun der Fakt zugute, dass es für Lehrstellen-Bewerbungen eh schon zu spät war. Das gab ihm die Freiheit und die Zeit, herauszufinden, ob es wirklich das ist, was er möchte. Und einen Lehrbetrieb zu finden, der wirklich zu ihm passt. Eine Chance, welche die allermeisten Jugendlichen, welche ihre Lehre direkt nach der Schule beginnen, nicht haben.