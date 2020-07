Und deshalb lautet meine Antwort auf die Frage, ob meine Kinder mich glücklich machen: «Ich hoffe nicht.» Denn die Verantwortung für mein Glück auf die Schultern meiner Kinder zu legen, fände ich etwas Furchtbares. Vielleicht deshalb, weil ich weiss, wie es sich anfühlt, wenn man es als Kind nicht schafft, seine Eltern glücklich zu machen. Ich habe mich nach der Trennung meiner Eltern lange für das Glück meines Vaters verantwortlich gefühlt. Und bin so lange gescheitert, bis ich merkte, dass es nicht an mir liegt, ihn glücklich zu machen, sondern ausschliesslich an ihm allein.