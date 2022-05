Keine Kaiserschnittnarbe, keine Party verpasst

Wenn ich das mal ganz subjektiv betrachte, hätte ich ohne Kinder keine Kaiserschnittnarbe und könnte Trampolin springen, ohne direkt aufs WC rennen zu müssen. Ich hätte nie eine Party verpasst, weil ein Kind die grandiose Idee hatte, sich an Silvester einen Draht so tief in den Zeigefinger zu bohren, dass man den Jahreswechsel in der Notfallaufnahme verbringen musste. Ich hätte all die Stunden in meinem Leben, die ich mit Dingen wie Helfen bei Hausaufgaben, Kinder zu Hobbys chauffieren oder Diskussionen über Taschengeld mit echt coolen Dingen verbringen können. Ganz zu schweigen von Elternabenden und all den Samstagen und Sonntagen in stickigen Turnhallen bei Handballmatches der weissichwievielten Liga.