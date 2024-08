Fakt ist, liebe Eltern: Wir denken oft, dass sich Vorlieben oder auch Verhaltensweisen aus Kleinkindtagen im Laufe der Zeit komplett ändern. Das stimmt aber nur bedingt. Ich kann euch ziemlich viele Beispiele dafür nennen, wie beide meiner inzwischen erwachsenen Kinder noch genauso ticken wie in frühesten Kinderjahren. Im Falle von Kind 1 sogar ab seinem ersten Lebenstag. Ganz ehrlich, das Kind hatte schon als Baby «Fomo» (Fear of missing out, die ständige Angst, etwas zu verpassen). Wenn ich meine Tochter in den Tagen nach ihrer Geburt über den erleuchteten Spitalgang trug und sie die Lichter anschauen konnte, war alles super. Kaum kamen wir in ein abgedunkeltes Zimmer, fing sie an zu weinen. Schlafen und Einschlafen blieben die ganze Kindheit über ein Riesenchrampf. Für Kind 1 reine Zeitverschwendung. Man könnte ja was verpassen. Das hat sich inzwischen zwar gelegt, die «Fomo» hingegen nicht. So stellt sich das Kind tatsächlich um vier Uhr morgens den Wecker, weil um diese Uhrzeit ihre Lieblingsband ein neues Album «droppt». Und das kann man ja unmöglich erst einige Stunden später anhören, sonst kann man nicht mehr mitreden.