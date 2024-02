Ein schlechter Kompromiss

Ich finde mich dieser Tage immer öfter in Situationen wie dieser: Ich trinke morgens einen Eiweiss-Shake – weil das Kind mir vergangene Woche erklärt hat, dass Kaffee auf nüchternen Magen gar nicht gehe, und ich zum Zmorge unbedingt Eiweiss zu mir nehmen müsse. Das Kind, das notabene in dem Körper herangewachsen ist, von dem es jetzt behauptet, er werde von mir ganz schlecht behandelt. Jedenfalls ist das Kind entsetzt über diesen Eiweiss-Drink (ich hab extra keinen mit Kaffee-Gechmack genommen) und zitiert in bester Mansplainer-Manier: «Du weisst schon, dass du die gleiche Menge an Eiweiss mit viel weniger Kalorien haben kannst, wenn du Lachs und Bünderfleisch isst?» – «Ich kann morgens um halb sieben nicht Lachs und Bündnerfleisch essen. Ich trinke um diese Zeit Kaffee. Das Ding hier ist ein Kompromiss.» Das Kind runzelt die Stirn und meint seufzend: «Ein schlechter!»