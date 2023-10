Seither hat das Kind zwar immer wieder mal leichtes Interesse an etwas gezeigt – was Gott sei Dank auch zu einer Lehrstelle geführt hat –, aber seine letzte Obsession ist doch gut zehn Jahre her. Bis es vor einiger Zeit seinen Body entdeckte. Und das Fitnessstudio, wo der Junge seither mehr oder weniger täglich zu absolut absurden Zeiten hinrennt. Und regelmässig kommen per Post «Mass Gainer», also Nahrungsergänzungsmittel, mit denen er den Muskelaufbau fördern möchte. Ich verstehe ja, dass mein Sohn nicht unbedingt als «Lauch» (schlaksiger, dünner Mensch) durchs Leben gehen will, aber dass man so viel Energie aufs Zunehmen verwenden kann, ist für mich doch eher unbegreiflich.