Flüge organisieren oder Versicherungen abschliessen – kein Problem

Es ist nämlich nicht so, dass meine Kinder total unselbstständig sind. So reist Kind 1 mit Vorliebe durch die Weltgeschichte, organisiert Flüge, Zug- Hotel- und Event-Tickets für ihre gesamte Freundesgruppe, ist jederzeit rechtzeitig am richtigen Ort, auch wenn das morgens um 6 Uhr am Flughafen ist. Rechtzeitig zur Schule zu kommen ist hingegen regelmässig ein Problem. Und wenn während der Woche mal ein Zug ausfällt oder man beim Umsteigen länger als zehn Minuten irgendwo warten muss, gibt es keine andere Lösung, als Mama anzurufen, und mit weinerlicher Stimme zu erklären, dass man zwingend abgeholt werden muss, weil man irgendwo in der Pampa (am Zürcher Hauptbahnhof) gestrandet ist und nicht mehr weiter weiss.