Ach, Greta Thunberg! Ich musste schmunzeln, als sie diese Woche am WEF vor der versammelten Weltpresse gefragt wurde, wie sie mit Hatern umgehe. Was macht die 17-Jährige? Sie ignoriert die Frage und kritisiert stattdessen, dass auf politischer Ebene zu wenig passiert in Sachen Klimapolitik. Und sagte damit mehr oder wenig: «Mein Seelenleben geht euch einen Scheiss an. Reden wir über Inhalte.» Ganz schön viel Chuzpe für einen Teenager.