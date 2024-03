Der zähnefletschende Monster-Hase

Trotzdem war die Aufdeckung dieser Lüge echt nicht geplant. Wir waren über die Ostertage in den Bergen, es hatte geschneit, mein Bruder versteckte die Osternester für die Kinder im Garten und hinterliess dabei seine Fussspuren im Schnee. Während sich Kind 1 total darüber freute, ihr Osternest so schnell zu finden, schloss Kind 2 aus den Fussspuren, dass der Osterhase etwa vier Meter gross sein muss (ha - doch schon ein Anflug von Logik, auch wenn die Relationen nicht ganz richtig waren). Nachdem das Kind drei Nächte hintereinander von zähnefletschenden Monster-Osterhasen geträumt hatte, beschloss ich, meine Kinder über die Nicht-Existenz des Eier-versteckenden Hasen aufzuklären. Was mein erleichterter Sohn bei nächster Gelegenheit im Kindergarten rumerzählte. Was dann wiederum bei gewissen Eltern auf wenig Begeisterung stiess.