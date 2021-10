Als Kind 2 am Morgen wie eine halbtote Fliege im Bett liegt, geht mir noch so kurz durch den Kopf: «Bitte nicht ich. Kann ich null brauchen jetzt.» Aber ich nehme den Gedanken selbst nicht ernst. Ich bin Mutter. Ich werde nicht krank. Schon gar nicht, wenn ich mich um ein krankes Kind kümmern muss. So stehts im ungeschriebenen Mama-Gesetz.