Kind 1 hat gerade die Matura gemacht. Kind 2 ist in der Lehre zum Restaurationsfachmann. Gerade jetzt sehe ich immer klarer, was für einen unglaublichen Schatz die beiden mit sich herumtragen. Was sie in den letzten Jahren an Bildung mitbekommen haben kann ihnen niemand mehr nehmen. Es wird sie ein Leben lang begleiten und öffnet ihnen Türen, von denen andere Kinder und Jugendliche weltweit nur träumen können. Auch wenn sie bei weitem nicht alles brauchen werden, was sie gelernt haben, und vermutlich sogar vieles davon wieder vergessen.