Politik am Familientisch

Weisst du, was bei uns falsch läuft?», fragt Kind 1 kauend beim Znacht. «Dass du mit vollem Mund redest?» Das Kind blitzt mich böse an und ignoriert meine Frage. «Dass du zwar behauptest, wir seien als Familie eine Demokratie. Aber wenn du Judikative und Exekutive gleichzeitig bist, können wir Kinder noch so lange Teil der Legislative sein, es nützt uns einen Scheiss! Und weisst du, was fies ist?» – «Was?» – «Das ist nur so, weil ich von deinem Geld abhängig bin.»