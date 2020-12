Samichlaus, du liebe Maa ...

Am Ende wankte er zur Tür hinaus, mit der Bemerkung, er habe keine Ahnung, wo er jetzt hingehe. Da ahnte mein Nachwuchs vermutlich schon, dass da etwas nicht ganz stimmen kann. Den Todesstoss erhielt die Samichlaus-Mär dann, als er sich vor der Haustür den Bart vom Gesicht riss und sich in unseren Garten übergab, bevor er in ein Taxi stieg. Das war das letzte Mal, dass ich ihn aus der Nähe sah, den Samichlaus. Und wisst ihr was? So richtig nachtrauern tu ich ihm nicht.