Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Zeitpunkt, zu dem wir in diese Welt gepresst (oder gezerrt) wurden, doch irgendwie in der einen oder anderen Weise eine Rolle spielen müsste. Aber vielleicht auch nicht. Kind 2 kam per geplantem Kaiserschnitt zur Welt. Ich wusste Wochen im Voraus, an welchem Tag es das Licht der Welt erblicken würde. Hätte mein Sohn keine Querlage gehabt, und wäre, wie seine Schwester, natürlich geboren worden, wäre sein Geburtstag ziemlich sicher ein anderer. Wäre dann auch er ein anderer? Sicher ist: Er hätte um einiges früher oder später geboren werden müssen, um ein anderes Sternzeichen zu haben.