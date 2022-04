Währenddessen hat das zweite Kind sich selbstständig gemacht und unseren Einkaufswagen mit allem gefüllt, was ihm einigermassen verlockend erschien. Was auch an dieser Front zu Diskussionen führt: «Wir brauchen nicht vier verschiedene Arten Frühstücksflocken.» - «Doch, es hat keine mehr.» - «Können wir nicht ein Paket nehmen, ihr esst ja doch immer nur die gleiche Sorte.» - «Das ist viel zu wenig. Und man kann ja auch mal was Neues probieren.» Könnte man schon, wenn es denn nicht erfahrungsgemäss immer beim Probieren bleiben würde und man danach doch nur das isst, was man kennt. Beim Zahlen an der Kasse merkt man, dass das Handy irgendwo im Laden liegen geblieben ist, was natürlich meine Schuld ist, warum auch immer. Leicht genervt fahren wir nach Hause. Wenigstens muss ich heute mal nicht allein die Einkaufstaschen schlepp … zwei knallende Autotüren, zwei augenrollende, schmollende Pubertiere, die aussteigen und verschwinden. Und tschüss.