Kind 1 hat diese Woche dreimal verschlafen. Dreimal. Klar, es ist auch sonst ein Morgenmuffel, der nur schwer aus dem Bett kommt. Aber dass meine Tochter zu spät zur Schule geht, kommt sonst sehr selten vor. Auch Kind 2, sonst eher ein Morgenmensch, hat viel mehr Mühe mit Aufstehen als sonst. Meine Kinder sind müde. Nicht nur am Morgen, sondern generell. Müde von einem weiteren Jahr mit angezogner Handbremse in einer Zeit ihres Lebens, in der sie eigentlich Vollgas geben sollten. Müde davon, nicht richtig wahr und nicht richtig ernst genommen zu werden, in all diesen Diskussionen, in denen es drum geht, was für wen das Beste ist.