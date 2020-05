Warum ich den Muttertag nicht mag

Es ist nicht so, dass ich mich nicht über Blumen und Geschenke freuen würde. Oder darüber, dass die Kinder mal den Zmorge machen. Es ist nicht so, dass ich den Blumenverkäufern ihren Zusatzverdienst nicht gönnen würde – gerade in der jetzigen Zeit. Und es ist auch nicht so, dass ich in der Vergangenheit die Bemühungen von Krippe, Kindergarten und Schule nicht geschätzt hätte, mit meinen Kindern irgendwelche Staubfänger anzufertigen.