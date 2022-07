Tatsächlich traue ich meinem Kind 1 viel eher zu, mal über die Stränge zu schlagen als Kind 2. Vielleicht erzählt es mir gerade deshalb so ausführlich von seinen Plänen, dass ich gar nicht mehr nachfrage. Taktik. Von Kind 1 weiss ich mittlerweile auch, dass das mysteriöse «use» mit «Lüüt» von Kind 2 öfter einfach mal heisst, dass es mit Freunden im Zug nach Zürich fährt und im McDonalds am Hauptbahnhof eine Cola trinkt, nur um dann erzählen zu können, man sei am Samstagabend in der Stadt im Ausgang gewesen (was ja rein technisch stimmt). Und seit Kind 2 weiss, dass ich das weiss, haben wir sozusagen ein stillschweigendes Übereinkommen: Solange «use» mit «Lüüt» bedeutet, bei McDonalds eine Cola trinken, oder im Dorf oder bei einem Freund zu Hause abzuhängen, ist das alles, was ich wissen muss. Wenn es irgendwo anders hingeht, sagt es mir das. Damit können wir beide ganz gut leben.