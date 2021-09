Was ich mir als Mutter von Lehrpersonen wünsche

Last but not least: Ihr seid gegenüber den Kindern in einer Machtposition. Bitte seid euch dessen bewusst und geht umsichtig damit um. Ihr verbringt einen grossen Teil des Tages mit meinen Kindern, und in dieser Zeit gebe ich als Mutter das Wertvollste, das ich habe, in eure Hände. Ich gebe euch das Recht, meine Kinder Konsequenzen tragen zu lassen, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Ich übergebe euch aber auch die Pflicht, dass ihr euch meinen Kindern gegenüber so respektvoll verhält, wie ihr das von ihnen möchtet. Ich möchte, dass ihr in einem angemessenen und anständigen Ton mit meinen Kindern sprecht, so wie ihr das umgekehrt auch von ihnen verlangt. Ich möchte nicht, dass meinen Kindern gedroht wird. Ich möchte nicht, dass meine Kinder vor der ganzen Klasse niedergemacht werden. Denn so etwas ist kein Zeichen von Stärke, sondern eins von Schwäche.