«Ich sag dir, was ich mir zu Weihnachten wünsche», sagt Kind 1. «Ist es nicht besser, wenn du einfach Geld bekommst?», frage ich. «Nein. Weil erstens muss ich dann das selbst kaufen gehen, und das ist doof. Und zweitens gibts dann kein Gschenkli, und das ist auch doof. Und drittens gibts dann eh immer zu wenig Geld und ich muss selbst noch was dranzahlen.» Nun denn - der erste Tipp ist simpel: einfach fragen. Teenies haben immer irgendwelche Wünsche, die sie erfüllt haben möchten. Und sie haben es gern, wenn man dies für sie besorgt, und sie es nicht selbst tun müssen - auch wenn sie dann halt schon wissen, was in dem Päckli drin ist. (Das ist, wie online bestellen: man weiss ja schon, was drin ist, ist aber trotzdem beim Auspacken freudig gespannt …. ). Und wenn die Wünsche finanziell eher an der oberen Grenze sind, tut man sich halt zusammen und schenkt gemeinsam.