Endlich dürfen die Kinder wieder zur Schule. Allerdings nur halbtags, was bedeutet, dass sie weiterhin am Mittag zu Hause sind. Was wiederum bedeutet, dass ich weiterhin zwei Mal pro Tag koche. Da sind Kreativität und Fingerspitzengefühl gefragt. Schliesslich will man nicht jeden Tag das gleiche auf den Tisch stellen (auch wenn das für Kind Nr. 2 null Problem wäre), und ist drum bemüht, ab und zu das eine oder andere Vitamin in diese Teenies reinzukriegen.