Nun, Kevin geht voller Tatendrang erst mal einkaufen. Das taten meine Kinder auch. Jedenfalls gemäss dem Kind, das bereits nach einem halben Tag verzweifelt anrief und sagte, man (also zwei Teenager plus zwei Kaninchen) sässe nahrungstechnisch total auf dem Trockenen. Dies, nachdem ich tags zuvor den Kühlschrank gefüllt hatte. Vermutlich mit den falschen Dingen. Denn alles, was mit «Ge» anfängt und mit «müse» aufhört ist höchst giftig für Teenager, müsst ihr wissen. Ich twintete also Geld. Was sie damit gekauft haben? Jedenfalls kein WC-Papier, wie ich bei meiner Rückkehr feststellte.