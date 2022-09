Als wärs gestern gewesen – und gleichzeitig ewig her

So ist es mir diese Woche gegangen. Nicht, dass sich grundlegend etwas verändert hätte. Ich denke jedes Jahr am Geburtstag meiner Tochter an jenen Tag zurück. Ans Auto, aus dessen Motorhaube dicker Rauch qualmte, als wir im Spital ankamen. An den Moment, in dem jeder Schmerz vorbei war und die Hebamme das Baby aus der Gebärwanne hob und auf meine Brust legte. An den erstaunten Aufschrei der Hebammenschülerin, als sie seine flammend roten Haare sah. Und jedes Jahr fühlt es sich an, als wäre es gestern gewesen. Aber dieses Jahr fühlte es sich gleichzeitig so an, als wäre es ewig her, in einem anderen Leben.