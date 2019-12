Divertimento schlägt Südafrika

Was ist hier wohl der offensichtliche Grund, weshalb man mitreisen will? Liegt der am Reiseziel? Am wunderschönen Südafrika? Der atemberaubenden Natur? Der fremden Kultur? Den wilden Tieren? Den neuen Klängen? Tafelberg? Kap der Guten Hoffnung? Davon könnte man ausgehen. Könnte... Meine Begeisterung begrenzte sich fast ausschliesslich auf Manu Burkart und Jonny Fischer.