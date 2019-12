Es ist so eine Floskel, wenn man über einen bekannten Moderator an dessen letzten Abend sagt, welch eine Lücke er hinterlassen werde. Schnulzig sollen meine Worte deshalb nicht ausfallen, aber eines muss man der Kunz lassen: Kaum eine andere Moderatorin moderiert mit einer ähnlich lässigen Selbstverständlichkeit. Man will fast schon Lausbubencharme sagen, wäre der Begriff nicht so abgedroschen.