So viele Floskeln und so viel Drama hab ich ja selten in einer Tanz-Show gesehen: Am Freitagabend fand das Finale der Sat.1-Sendung «Dancing on Ice» statt. Drei Promi-Paare traten an und zeigten in zwei Kür-Durchgängen ihr Können. Unter ihnen: Sänger Joey Heindle, 26, und seine Schweizer Freundin, die Eiskunstläuferin Ramona Elsener, 27.