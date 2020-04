Mit Salernos Wiederauftauchen hatte Eddy so wenig gerechnet wie Dafflon. Der Italiener hatte für Dafflon und ihn ein paar unangenehme Probleme gelöst. Das war einige Jahre her. Bevor sie ihm das vereinbarte Honorar hatten zahlen können, war die Nachricht von Salernos Verhaftung in Italien durch die Medien gegangen. Dafflon und Eddy waren damals darum herumgekommen, Salerno für seine schmutzige Arbeit zu bezahlen. Und es sah so aus, als müssten sie nie bezahlen. Gemäss den Presseberichten aus Italien hatten sie davon ausgehen können, Salerno verbringe den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dass er inzwischen entlassen war und ausgerechnet jetzt wieder auftauchen würde, daran hatten sie keinen Gedanken verschwendet.