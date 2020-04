Dafflon schaute den Nationalrat von der Seite an. Eddy, gebürtiger Freiburger, lebte in einer steuergünstigen Gemeinde ausserhalb der Stadt. Er war spezialisiert auf Gesundheitsfragen, Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, Verwaltungsrat vieler Firmen in der Medizinbranche und Inhaber einer PR-Agentur, die sich auf Medizinfirmen spezialisiert hatte. Trotzdem und trotz seiner sportlichen Kleidung an diesem Nachmittag sah man ihm den viel zu hohen Blutdruck an. Dafflon hatte Eddy vor Jahren in seinem Theater kennengelernt. Eddys Frau Jeannette, Deutschlehrerin am Gymnasium in Burgdorf, gehörte seit Jahren zu den treusten Besucherinnen von Dafflons Theater.