Seine Schuld bei Salerno hatte Dafflon pünktlich beglichen. Er war also den existenziellen Druck losgeworden, und tatsächlich hatte ihn Salerno seither in Ruhe gelassen. Nachdem Dafflon den Koffer mit den 54'000 Franken im vereinbarten Schliessfach deponiert und den Schliessfachschlüssel wie geheissen in einer Pizzeria in der Altstadt hinterlegt hatte, war Salerno nicht mehr mit ihm in Kontakt getreten, sodass er annehmen durfte, alles sei erledigt. Dennoch wollte er seine neue Geldquelle, jetzt, da sie so fröhlich sprudelte, weiter nutzen. Was ihn zurzeit beunruhigte, war die Tatsache, dass der Bundesrat angekündigt hatte, am 26. April allenfalls erste Lockerungen des Corona-Lockdown bekannt zu geben. Falls das bedeutete, dass die Kleintheater ihre Pforten wieder legal öffnen konnten, war es mit der Exklusivität seines Angebots vorbei.