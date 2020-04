Dieser Leuenberger war entweder besonders freundlich oder besonders gerissen, dachte Dafflon, denn er antwortete in vollkommen harmlosem Tonfall: «Natürlich, Herr Dafflon, es ist mir auch sehr unangenehm, Sie wegen einer derart leidigen Angelegenheit behelligen zu müssen. Es ist nur so, dass wir einen unbekannten Toten aus der Aare gezogen haben. Das Einzige, was er bei sich trug, war ein Smartphone. Heute Morgen ist es unseren Technikern gelungen, die SIM-Karte lesbar zu machen, und dabei ist uns aufgefallen, dass der Verstorbene mit Ihnen per Whatsapp in Kontakt stand.»