Der Wirt sah den Fahnder fragend an, doch noch bevor er wortreich beteuern konnte, der Name Salerno sage ihm nichts, legte ihm Leuenberger einen Finger auf die Brust: «Keine Geschichten, La Gumina! Du sagst mir alles, restlos alles, was du über Salerno weisst, und ich lasse dich in Frieden.»