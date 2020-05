Der Wagen kam auf ziemlich unspektakuläre Weise in einer Wiese zum Stehen. Eddy hatte geistesgegenwärtig das Steuer übernommen. Da sie bergauf gefahren waren und Dafflon keinen Druck mehr aufs Gaspedal hatte geben können, stand der Wagen bald still. Als Eddy zu seinem Freund hinübersah, blieb sein Blick zuallererst am Speichelfaden hängen, der dem reglosen Dafflon zum Mund heraushing. «Louis! Hörst du mich?» Eddy versuchte, am Handgelenk Dafflons Puls zu spüren. Tatsächlich fühlte er ihn noch schwach. Eddy wählte den Notruf und legte Dafflon auf der Wiese in Seitenlage, wie er es als Jugendlicher im Samariterverein gelernt hatte.