Am Samstag vor dem Muttertag regte Leuenberger sich fürchterlich auf, weil ihn sein Vorgesetzter bat, ein Auge auf die Kundgebung zu werfen, die in der Innenstadt stattfand. Mehrere hundert Leute demonstrierten gegen die behördlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie. Dass sie dabei den gebotenen Sicherheitsabstand nicht einhielten, war wohl Teil des Protests. Leuenberger brüllte seinen Chef beinahe an: «Wieso soll ich mich mit diesen paar Begriffsstutzigen befassen, die nicht verstehen, dass sie noch gesund sind, weil sich alle andern an die Verordnungen halten? Ich stehe kurz davor, einen Mord aufzuklären, vielleicht sogar zwei! Und da soll ich diesen geistigen Tieffliegern auf die Finger schauen?»