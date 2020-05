So sieht das also aus, wenn Freiburger- und Sizilianer-Temperament aufeinandertreffen, dachte Leuenberger. Der Fahnder folgte den beiden weiter in sicherem Abstand. Nur hin und wieder musste er seine Geschwindigkeit leicht anpassen, um Leonardi und Eddy nicht aus den Augen zu verlieren. Die beiden Jogger bewegten sich fast in Zeitlupe durch das ganze Kasernenareal, hinüber zum Ausgang bei der Papiermühlestrasse und von dort zum Rosengarten. Als Leuenberger erkennen konnte, wie sie sich im Park auf ein Mäuerchen setzten, beendete er die Beschattung. Was sie genau redeten, konnte er aus der Distanz ohnehin nicht feststellen. Der Fahnder schlenderte den Aargauerstalden hinab bis zum Bärengraben und gönnte sich im Tramdepot ein grosses Helles.