Jeannette Michaud liess den Kopf hängen. Leuenberger war es, als hätte die ganze Spannung der durchtrainierten Bergsteigerin ihren Körper verlassen. Sie liess sich in einen Sessel fallen und begann zu reden. Die Situation lief ganz genau so ab, wie Leuenberger es sich vorgestellt hatte. Mehr noch, ihm kam es vor wie ein Déjà-vu, als hätte er jeden Satz, den sie jetzt sagte, schon einmal gehört: «Wissen Sie, dass ich Eddy wirklich liebe! Salerno hatte nicht das Recht, Eddys Leben zu ruinieren. Salerno hat schon zu viele Leben kaputtgemacht. Und letztlich hat er auch Dafflons Herztod provoziert. Salerno kam zu mir so wie Sie jetzt, in genau diesen Salon. Er war zynisch. Es genügte ihm nicht, meinen Mann zu bedrohen und zu erpressen. Er benahm sich mir gegenüber anzüglich. Hier in der Vitrine bewahre ich Andenken aus den Bergen auf. Darunter ist ein wunderschönes Speckmesser von Lorenzi aus Bozen. Als Salerno versuchte, mir die Bluse zu öffnen, war ich zunächst wie versteinert. Dann sah ich die lüsterne Gier in seinen Augen und wusste, dass er nichts mehr bemerken würde.