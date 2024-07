Aber was tut man nicht alles für die Liebe? Nein, nicht auf Spiele verzichten. Aber sich überwinden und einen Spieleabend ausprobieren. So versucht das Jan, um seiner neuen Freundin Pia eine Freude zu machen. Doch Jan und Pias Freunde könnten fast nicht verschiedener sein. Während er einen Fahrradladen besitzt und in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnt, haben Pias Freunde eine Villa in einem Nobel-Viertel in Berlin. Als wäre ein Spieleabend, auf den Jan eigentlich gar keine Lust hat, nicht schon genug, passiert ihm direkt am Anfang ein Faux-pas mit Pias bester Freundin Karo, mit dem Vogel von Karos Ehemann Oliver und mit dem Au-pair-Mädchen. Als dann noch ein unerwarteter und ungebetener Gast auftaucht, scheint das Chaos perfekt – und die Laune dahin. Eines ist aber sicher: Es ist ein Spieleabend, den niemand der Anwesenden so schnell vergessen wird und sowohl das Beste als auch das Schlechteste in der Freundesgruppe hervor lockt.