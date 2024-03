2. Gladiator (zu sehen auf Amazon Prime Video)

Betrachtet man Film eins und zwei dieser Liste, könnte man glatt auf die Idee kommen, dass ich ein Fan von Historiendramen bin. Und damit würde man in der Tat richtig liegen. Gladiator spielt zur Zeit, als in den grossen Arenen, insbesondere dem Kolosseum in Rom, noch Gladiatoren-Kämpfe stattfanden. Wer hätte es gedacht, bei dem Filmtitel?! Maximus, einst ein angesehener Feldherr, wird von einem Sklavenhändler gefangen genommen und muss als Gladiator kämpfen – vor den Augen des Mannes, der seine Familie töten liess und ihn eigentlich auch aus dem Weg haben wollte. Ihr könnt euch wohl denken, dass die Geschichte nicht gut endet. Für keinen der Beteiligten. Für Hauptdarsteller Russel Crowe endete die Story jedoch ziemlich gut, denn er wurde für seine Rolle als bester Hauptdarsteller mit einem Oscar im Jahr 2001 ausgezeichnet. Und lieferte im nächsten Jahr direkt das nächste «Best Picture» an die Academy of Motion Picture Arts and Sciences…