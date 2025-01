Argylle – Wenn James Bond von einer Frau geschrieben worden wäre

Die Autorin Elly Conway ist erfolgreiche Buchautorin und hat mit ihrer Serie des Spions «Argylle» eine riesige Fanbase aufgebaut. Mit den Fans kommen allerdings auch Feinde. Nicht etwa, weil diese die Stories von Elly doof finden. Nein, weil Elly ein bisschen zu nah an der Wahrheit dran ist und Geschehnisse aufschreibt, die tatsächlich so passiert sind. Und jetzt sind die Bösen also der Überzeugung, dass die Autorin, die zurückgezogen in einem Haus am See mit ihrer niedlichen Katze Alfie lebt, der Schlüssel zur Weltherrschaft ist. Oder zumindest der Schlüssel dazu, die bösen Pläne umzusetzen, die sie im Kopf haben. Und so beginnt für Elly Conway das Abenteuer ihres Lebens, das sie sich so wohl nie hätte ausdenken können. Schon gar nicht hätte sie wohl gedacht, dass sie dabei ihre Katze im Rucksack stets bei sich haben würde.