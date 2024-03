«Ricky Stanicky» – ein gemütlicher abendlicher Filmspass, der die Idee mit super Besetzung gut umsetzt, sich aber zugegebenermassen zwischendurch etwas zieht. Lustig ist er trotzdem und zeigt zudem, was alles passieren kann, wenn man jemandem eine Chance gibt und dieser jemand zusätzlich noch an sich glaubt und sein Herz auf der Zunge trägt. Ich bin ja nie so überzeugt gewesen, was ich von John Cena als Schauspieler halten soll, aber in der Rolle von Rod alias Ricky Stanicky hat er mich doch überzeugt und sein komödiantisches Talent unter Beweis gestellt. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine: «Ricky Stanicky» läuft jetzt auf Amazon Prime Video. In diesem Sinne: Ein Hoch auf Freunde, die wir nie hatten, die wir haben, und die wir noch haben werden!