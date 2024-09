In vielerlei Hinsicht ist «Inside Out 2» nicht wirklich revolutionär. Er gleicht in einigen Aspekten stark dem ersten Teil. Was ja Sinn macht, bedenkt man, dass es nach wie vor um Rileys Emotionen geht. Aber dann wiederum bin ich der Meinung, dass der Film jungen Menschen, die plötzlich Veränderungen an und in sich spüren, vielleicht besser nachvollziehen können, was mit ihnen passiert, wenn sie den Film schauen. Genauso wie der erste Teil in der Kinderpsychologie inzwischen enorm wichtig geworden ist. Wir können nicht immer kontrollieren, wie wir uns fühlen. Aber wir können lernen, mit unseren Emotionen umzugehen. Unsere Emotionen bestimmen nicht immer, wer wir sind. Es ist nicht immer leicht, richtig zu entscheiden, welche Emotion in welcher Situation angebracht ist, aber wir können lernen. Und wenn wir herausfinden, was für eine Person wir sein wollen, dann finden wir auch heraus, welche Emotion am Hauptdrücker in unserem Kopf sitzen soll. Und vielleicht – nur vielleicht – schaffen wir es dann, ein bisschen Ordnung in das Chaos in unserem Kopf zu bringen.