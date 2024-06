«Bridgerton» – Eine Serie für Jane Austen-Fans und solche, die es vielleicht werden wollen. Nur ein bisschen mehr nackte Haut, als man es sich vielleicht von Janes Austen gewohnt ist. Die erste Staffel war bahnbrechend, schlug sämtliche Rekorde und wir haben uns wohl alle in den Duke of Hastings verliebt. Dann kam die zweite Staffel und Anthony Bridgerton steht im Zentrum der Erzählung. Schenkte man ihm vorher vielleicht wenig Beachtung, ist er plötzlich der Heartthrob schlechthin und erobert die wunderschöne Kate. Für wen der beiden ich mehr geschwärmt habe, kann ich nicht sagen. Ich würde behaupten, für Kate. Sie ist eine solche Schönheit, da kann man gar nicht anders, als ein bisschen schwach für sie werden.



Und jetzt die dritte Staffel. Wir wissen inzwischen schon lange, wer Lady Whistledown ist. Colin kommt von seinen Reisen zurück und hat die Persönlichkeit eines 19-jährigen Mädchens, welches nach der Matura drei Monate in Australien war und jetzt behauptet, sie könnte ihre Muttersprache kaum mehr weil sie ja soooo australisch ist und soooo weltgewandt. Ugh. Was man aber sagen muss: Colin sieht plötzlich ziemlich gut aus. Was auch immer die Macher der Serie mit ihren männlichen Protagonisten machen, damit diese entsprechend herzbrecherisch aussehen, wenn ihre Zeit gekommen ist, es wirkt.



Wir treffen aber auch Francesca, die in dieser Staffel nun einen Ehemann finden soll. Bisher war sie eher im Hintergrund – und wir lernen, da hat es Francesca ganz gut gefallen. Aber sie scheint ein Geheimnis zu haben. Eines, was meiner Meinung nach schnell offensichtlich wird. Ihr und ihrer Familie aber nicht klar zu sein scheint. Das ruft nach einer vierten Staffel. Wir müssen ja auch trotzdem wissen, ob Whistledown weiterhin erfolgreich bleibt und überhaupt noch Zeit findet, zu schreiben. Schliesslich ist sie jetzt verheiratet und Mutter. Vielleicht will sie gar nicht mehr schreiben? Wer weiss.



Ich will aber vor allem wegen zwei Charakteren eine vierte Staffel: Benedikt und Eloise Bridgerton! Die beiden waren von Anfang an meine Lieblinge und auch wenn beide doch entsprechend Screentime bekommen, fände ich es doch schön, noch mehr von ihnen zu sehen und zu erfahren, wie es mit ihnen weitergeht. Auf die nächste Season müssen wir allerdings noch eine Weile warten. Sowas Blödes! Bis dahin heisst es dann also: Abwarten und Tee trinken.