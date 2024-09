Der (Alb-)Traum vom grossen Jackpot

Der Traum vom grossen, schnellen Geld – wir haben ihn wohl schon alle gehabt. Nein? Also ich schon. Lotto spielen und mit einem Mal Millionen und Abermillionen auf dem Konto haben? Sich ein schönes Einfamilienhaus mit einer guten Grösse und Pool leisten können? Als Millennial ist das für mich ein Traum, der sich mir wohl nur mit einem Lottogewinn erfüllen wird. Aber ich will mich ja grundsätzlich nicht beklagen. Mir geht es wohl definitiv immer noch besser als den armen Tröpfen im Film «Jackpot!», der neu auf Prime Video zu sehen ist.



In einer sehr nahen Zukunft hat die Regierung in Los Angeles entschieden, etwas zu tun, damit die Menschen motiviert sind, Lotto zu spielen und ihnen die Hoffnung aufs ganz grosse Geld zu machen – selbst wenn sie nicht spielen. Und dafür greift man zu, sagen wir, unkonventionellen Massnahmen. Denn der Gewinner oder die Gewinnerin wird öffentlich gemacht. Ab diesem Zeitpunkt muss der unglückliche neue Millionär versuchen, bis Sonnenuntergang zu überleben. Denn jetzt ist er Freiwild, hat die Regierung beschlossen. Und Freiwild ist zum Abschuss freigegeben. Ironischerweise sind Pistolen, Gewehre und alles, womit man Kugeln schiesst, bei dieser ungewöhnlichen Jagd verboten. Alles andere ist aber erlaubt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und die Beute ist enorm. Denn wer es schafft den Gewinner oder die Gewinnerin als Erstes zu erledigen, bevor die Zeit rum ist, erhält den Jackpot in voller Summe. Und so machen sich die Leute regelmässig auf, ein wortwörtliches Sparschwein zu schlachten.